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Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı

02.05.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Alev alev yanan araç hurdaya döndü.

Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LS 8869 plakalı Dacia marka otomobilin seyir halinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridinde durdurdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede alev alan araç hurdaya döndü.

Otoyolda bulunan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

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