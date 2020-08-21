Sultanbeyli’de pazarda Covid-19 denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de başlatılan denetimler, Sultanbeyli’de de devam ediyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi zabıta memurlarından oluşan ekip, Covid-19 tedbirleri kapsamında pazar denetimlerine katılarak, esnafa ve vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Denetimlerde pazar girişlerinde el antiseptiği bulunup bulunmadığına, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyup uymadığına ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığına bakıldı.

Kaymakam Kubilay, “Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizde bulunan çok sayıdaki iş yerini Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetliyor. İş yerlerinde gerekli temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Toplum sağlığı korumak için ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır” dedi.

