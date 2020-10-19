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Sultanbeylili minik yüreklerin isteği gerçek oluyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e mektup yazarak parklarında bulunan oyun gruplarının yenilenmesini talep eden miniklerin isteği gerçekleşiyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e mektup yazarak parklarında bulunan oyun gruplarının yenilenmesini talep eden miniklerin isteği gerçekleşiyor. Mehmet Akif Ersoy Parkı, çocukların isteği üzerine yenileniyor.
Sultanbeyli’de üç minik arkadaş Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e mektup yazarak evlerinin yanında bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın yenilenmesini istedi. Mektupta parklarında bulunan oyun gruplarının kendilerine yetmediğini ifade eden üç arkadaşın isteği yerine geliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gerekli çalışmaları yaparak parkın yenileme işlemine başladı.
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, miniklerin kendisine yazdığı mektuptan dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Her platformda hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz. Minik yavrularımızın yazmış oldukları mektup oldukça anlamlı. Biz de onların bu haklı taleplerini yerine getirmek için hızla adım attık ve parkımızı yenileme çalışmalarını başlattık. İnşallah en kısa sürede çalışmalar bitecek ve yavrularımız burada gönüllerine göre oyunlar oynayacak” dedi.
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e mektup yazan üç arkadaştan biri olan Ecrin Elif Mercan, “Başkan’ımıza mektup yazdık ve parkımızın yenilenmesini istedik. Parktan sıkılmıştık, salıncaklarda değişiklik olsun istiyorduk. Kaydırakları kısaydı biz de yenilenmesini istedik. Benim aklıma Başkan’ımıza mektup yazmak geldi. Mektup yazdım. Yenilenme çalışmalarının başlaması beni ve arkadaşlarımı mutlu etti. Belediye Başkanı’mıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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