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Sultangazi Belediyesi işçilerine toplu iş sözleşmesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi ile TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Sultangazi Belediyesi ile TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. Törende Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, belediye bünyesindeki işçilere sosyal haklar ile birlikte yüzde 13,44 ’lük zammın verildiğini duyurdu.
Sultangazi Belediyesi bünyesinde çalışan işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi, Sultangazi Belediyesi ile TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye -İş Sendikası arasında imzalandı. İmza törenine Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Belediye-İş Sendikası 2 no’lu Şube Başkanı Erol Öztürk, Genel Sekreteri Hamza Akpınar ile belediye çalışanları katıldı.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 2020-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile ilgili konuştu. Başkan Dursun," Sultangazi’yi Sultan Şehir hedeflerine ulaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle korona virüs süresince Sultangazililerin sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçi arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

2 yıl süren sözleşmenin titizlikle hazırlandığını belirten Başkan Dursun, " Çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını verme sorumluluğu ile hareket ederek 2 yıllık bir plan hazırladık. Hem ülkemizin içinde bulunduğu durum hem de enflasyon baz alınarak birinci yıl yüzde 13,44 zam uygulama kararı aldık. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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