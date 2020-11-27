Sultangazi Belediyesi’nden borç yapılandırma açıklaması

Sultangazi Belediyesi, vergi ve cezalarına getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını yapılandırabileceklerini ifade etti.

Milyonlarca kişinin beklediği vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarihin en kapsamlı af yasalarından biri olan düzenlemeyle, 500 milyar TL’lik borç yapılandırılabilecek.

Belediyeye olan borçlar da yapılandırılacak

Sultangazi Belediyesi de Belediye Gelir Kanunu çerçevesinde vatandaşın belediyeye olan borçlarını yapılandırabilecek. Vatandaş, belediyeye olan emlak, çevre ve temizlik, ilan, reklam vergisi, harçlar (imar, ruhsat vs.), idari para cezaları gibi borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitle yapılandırma imkanı bulacak. Ödenecek tutar, taksit sayısına göre belirlenecek.

Peşin ödeyeceklere kolaylık sunulacak

Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara fer’i alacaklar yerine TEFE, ÜFE ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarından hesaplanacak tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara fer’i alacaklar yerine TEFE, ÜFE ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarından hesaplanacak tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Trafik ve diğer idari para cezalarının peşin ödenme durumunda ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Yapılandırma için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar, ilgili birimlere müracaat yaparak vergilerini yapılandırma fırsatı bulacak. Ayrıca başvurular www.sultangazi.bel.tr adresinden de online olarak gerçekleştirilebilecek.