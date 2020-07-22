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Sultangazi Belediyesinden LGS tercih çadırı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, kurduğu LGS tercih çadırıyla öğrencilere yol gösteriyor.

Sultangazi Belediyesi, kurduğu LGS tercih çadırıyla öğrencilere yol gösteriyor. Tecrübeli eğitmenler, Sultangazili öğrencilere ücretsiz olarak tercih hizmeti sunuyor.
Sultangazi Belediyesi, liselere girecek olan öğrencilere yardımcı olmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na tercih çadırı kurdu. Öğrencileri merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) eğitmenleri de onlara destek olmak için oradaydı.
Rehber öğretmenleri, sınavı geride bırakan öğrencilerin puanlarına göre en doğru tercihi yapmaları için ön bilgi veriyor. Eğitmenler, öğrencilere yetenek ve ileride istedikleri meslekler doğrultusunda yol gösterirken, onların kafasındaki soru işaretlerini de gideriyor. Ayrıca öğrenciler 5 ayrı noktada bulunan SEDA şubelerinden de ücretsiz tercih hizmeti alabiliyor. Hafta sonu da açık olan ve 11.00 - 20.00 arası hizmet veren tercih çadırı, 29 Temmuz’a kadar öğrencileri bekliyor olacak.

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