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Sultangazi Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

13.01.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Sultangazi Belediyesi, ilçedeki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan çorba çeşmesinden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulundu.Sultangazi Belediyesi, ilçedeki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan Çorba Çeşmesinden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan çorba çeşmesinden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulundu.
Sultangazi Belediyesi, ilçedeki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan Çorba Çeşmesinden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunuyor. Soğuyan havada ısınmak isteyen vatandaşlar ve sağlık çalışanları sıcak çorba ikramına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların çorba ikramında memnun oldukları görülürken bir çorba çeşmesinin de Merkez Camii önünde hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

“İkram çeşmesinde yaz, kış sıcak ve soğuk meşrubat vatandaşlara ikram edilecek”
Sultangazi Belediyesi Sosyal İşler Şefi Murat Yıldırım, “İkram Çeşmesinden her akşam 20.00 ile 24.00 arasında hastaneye muayene olmaya gelenler, hasta ziyaretine gelenler, hastane personeli, kamu görevlileri ve aynı zamanda İstanbul Valiliğinin ayırdığı otellerde kalmak istemeyen evsiz vatandaşlarımız faydalanıyor. Pandemi dönemindeyiz böyle bir dönemde vatandaşlarımızın yanında olmak adına ikram çeşmesini hayata geçirdik sayın belediye başkanımızın öncülüğünde. İkram çeşmesinde yaz kış sıcak ve soğuk meşrubat vatandaşlara ikram edilecek. Günlük 500-700 arası vatandaşımız ikramımızdan faydalanmakta. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak düşündüğümüz ikram çeşmemizin sayılarını da arttırıyoruz. Merkez camiinde de yakında faaliyete geçecek bir çeşmemiz daha var özellikle 7-9 arasında mesaiye giderken kahvaltı yapamayan vatandaşlarımız içini ısıtacak çorba ikram edeceğiz” şeklinde konuştu.
Çorba ikramından faydalanan hasta yakını Ahmet Dönmez, “Yapanlardan Allah razı olsun. Soğuk havada millete yardımcı olmaya çalışıyorlar. Babam yatıyor 4. katta. 15 gündür buradayız biz 3 gündür çorba yiyoruz buradan. 4 akşamdır belediye tarafından dağıtılıyor burada. Herkes faydalanıyor. İlaç ilaç vitamin para versen bulamazsın” dedi.

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