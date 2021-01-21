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Sultangazi Belediyesinden sıcak yemek

21.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Sultangazi Belediyesinden sıcak yemek

Sultangazi Belediyesi, ilçede tek başına yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlılara yardım eli uzatıyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede tek başına yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlılara yardım eli uzatıyor. Aşevinde hijyen kurallarına uygun olarak yapılan yemekler, vatandaşların evine ulaştırılıyor.
Sultangazi Belediyesi, yaşlı komşularını yalnız bırakmıyor. 60 yaş üstü tek başına yaşayan, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gelen başvuruların detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmesi neticesinde yemek yardımından faydalanacak vatandaşlar belirleniyor. Yaşlıların sağlıklı bir şekilde beslenebilmeleri için menü titizlikle hazırlanıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda pişirilen 4 çeşit yemek, resmi tatil günleri dahil her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sıcacık yemekler, Sultangazi’nin 15 mahallesinde ikamet eden vatandaşlara, belediye ekipleri tarafından teslim ediliyor.

“Her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz”
Sosyal yardımların önemine değinen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İlçemizde tek başına yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan 60 yaş üstü vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özenle hazırlanan 4 çeşit sıcak yemek, ekiplerimiz tarafından hafta sonu, resmi tatil demeden her gün yaşlılarımıza ulaştırılıyor. Onları bir nebze de olsa gülümsetebilirsek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesinden sıcak yemek

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