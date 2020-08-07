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Sultangazi Belediyesinden YKS tercih desteği

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Eğitime verdiği destekle öne çıkan Sultangazi Belediyesi, oluşturduğu YKS Tercih Noktaları’yla da öğrencilere yol gösteriyor.

Eğitime verdiği destekle öne çıkan Sultangazi Belediyesi, oluşturduğu YKS Tercih Noktaları’yla da öğrencilere yol gösteriyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere tercih desteği, alanında uzman öğretmenler tarafından veriliyor.
Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), 5 şubesiyle verdiği ücretsiz eğitimlerle öğrencileri üniversite sınavına hazırladı. SEDA öğretmenleri şimdi de YKS’ye girip tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere destek veriyor.
Sultangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SEDA, şubelerinin yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na kurduğu Tercih Noktası ile de öğrencilere rehberlik hizmeti veriyor. Rehber öğretmenler ve branş öğretmenleri, öğrencilere yetenekleri ve hayalindeki meslekler doğrultusunda yol gösteriyor. Öğrenciler Esentepe, Uğur Mumcu, Sultançiftliği, İsmetpaşa ve Habibler SEDA şubelerinden de ücretsiz tercih desteğini alabiliyor.
Haftanın her günü 11.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet veren Tercih Noktası, 14 Ağustos 2020 tarihine kadar açık kalacak.

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