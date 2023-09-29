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Sultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyor

29.09.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Sultangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı 2 Ekim Pazartesi günü törenle yapılacak.

Sultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyor

Kötü bir görünümden modern sosyal donatı alanına dönüşen Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.

Sultangazi Belediyesi ilçedeki yeşil alanların arttırılması vizyonu çerçevesinde park ve sosyal donatı alanları inşa etmeye devam ediyor. Bu çerçevede İsmetpaşa Mahallesi 81. Sokak üzerinde belediye tarafından yaptırılan Fazlı Hayırlıoğlu Parkı bir süre önce vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Hayırlıoğlu Camii yanındaki 19 bin metrekarelik alanda kullanıma açılan Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı 2 Ekim 2023 Pazartesi günü törenle yapılacak. Açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte milletvekillerinin de katılması bekleniyor.

BAŞKAN DURSUN: 33. PARKIN AÇILIŞINI YAPMIŞ OLACAĞIZ

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 19 dönümlük alana kurulu parkta kitap kafe, yürüyüş yolu, oyun grubu, spor ve piknik alanları bulunduğunu belirtti. Başkan Dursun, “Sultangazi’miz yeşil alanları ile göz doldurmaya devam ediyor. Göreve başladığımızda çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile hizmet sunacağımızı vadetmiştik. Bu vaadimizi yerine getirmek üzere ilçemizde halkımızın nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

“İLÇEMİZE MODERN VE FERAH PARKLAR KAZANDIRDIK”

Parkın çok kötü bir durumdan çağdaş ve modern bir yeşil alana dönüştürüldüğünü vurgulayan Başkan Dursun, şunları kaydetti: “İlçemizdeki tüm parkları ıslah ettik; modern ve ferah parklar kazandırdık. Yeni parklarımızın projelerini de sırasıyla hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Göreve geldiğimden bu yana belediye olarak inşa ettiğimiz 33. parkın resmi açılışını 2 Ekim’de yapmış olacağız. Açılışımıza Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki de teşrif edecekler. Daha birçok misafirimiz açılışta yer alacak. Tüm komşularımızı açılışa bekliyoruz.”

HARABE PARK, MODERN SOSYAL DONATI ALANINA DÖNÜŞTÜ

Fazlı Hayırlıoğlu Parkı daha önce atıl ve harabe durumdaydı. Çevredeki mahalle sakinlerini rahatsız eden bir görünümden kurtarılan park, modern bir görünüme ve çevreyi ferahlatan sosyal donatı alanına dönüştü. Parkın yapımı yaklaşık 1 ay sürdü. Parkta birçok alan ve fonksiyon bulunuyor. Çocuklar için çeşitli oyun gruplarının yanı sıra kameriyeler ve oturma grupları da yer alıyor. Kitapseverler için Kitap Kafe de barındıran park, toplam 19 bin metrekarelik alanda konuşlandı. Park; spor alanlarından yürüyüş yollarına, oyun ve piknik alanlarından güvenlik sistemine kadar halkın keyifli vakit geçirmesi için özenle tasarlandı.

İLÇENİN EN GÖZDE PARKLARINDAN BİRİ OLDU

Parkta sulama sistemleri için sondajla ve yüzey drenaj sistemiyle depolanan su kullanılıyor. Böylece hem su maliyeti minimize ediliyor hem de sulamada kullanılan su sarnıç sistemiyle tekrar sulamada kullanılabiliyor. Üç farklı çocuk oyun alanı bulunan parkta; 1100 metrekarelik alanda fitness aletleri ve oyun grupları, 600 metre uzunluğunda ring sisteminde yürüyüş parkuru, 55 adet bank, 25 adet çatılı piknik masası,17 adet piknik masası, 8 metre uzunluğunda üstü modern tenteli 6 adet oturumlu pergola sistemi 13 bin adet ağaç ve bitki yer alıyor. Park, tasarımı ve sunduğu alanları ile ilçenin en gözde parklarından biri oldu.

Sultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyor

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