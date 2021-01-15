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Sultangazi kara hazır

15.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Sultangazi Belediyesi, İstanbul genelinde beklenen kar yağışıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul genelinde beklenen kar yağışıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçe sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına kalabalığın yoğun olduğu noktalara kar tuzu bırakıldı.
Sultangazi Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da kar yağışı beklendiğini bildirmesiyle harekete geçti. Kar yağışının ilçe genelinde olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için tüm tedbirler alındı. 1 ekskavatör, 1 jcb, 1 greyder, 10 açık araç, 6 ön ve arka aparatlı karla mücadele aracı yol güvenliğini sağlamak ve yaya-araç trafiğinde herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için hazır bulunacak. Kar yağışı ve buzlanmadan doğabilecek sorunlarda vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına ilçe genelinde cami, muhtarlık ve sağlık kuruluşlarına kar tuzu dağıtıldı.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kar yağışıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirtti. Başkan Dursun, “Kar küreme araçlarımız ve ekiplerimiz olası kar yağışına hazır. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak gündüz ve gece ekiplerimizle kesintisiz hizmete devam edeceğiz. Komşularımızın da gizli buzlanma ve kar yağışına karşı dikkatli olmasını, özellikle sürücülerin tedbirlerini almadan trafiğe çıkmama konusunda özen göstermelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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