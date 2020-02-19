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Sultangazi Yayla Mahallesi'nde vatandaşlar tapularına kavuştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi tarafından, imar uygulamasıyla tapu sorunu çözülen Yayla Mahallesi'ndeki yerlerin tapuları hak sahiplerine verildi - Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun: - "Yapılmış hizmetleri sahiplenmek yerine hem İstanbul hem de İstanbul'un 39 ilçesi hizmet bekliyor. Eğer bu hizmetleri yaparsanız emin olun ki, bu millet takdir eder. Ama yapmazsanız yapılan işlere sahiplik yapmak isterseniz millet yalanın ve gerçeğin farkındadır"

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi tarafından, imar uygulamasıyla tapu sorunu çözülen Yayla Mahallesi'ndeki yerlerin tapuları vatandaşlara törenle dağıtıldı.

Yayla Mahalle Muhtarlığı yanındaki pazar alanında gerçekleşen tapu dağıtım töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, mahallenin okul, imar, tapu mülkiyeti sorunları olduğunu anlattı.

Yayla'nın birçok hizmeti bekleyen mahallerinin başında geldiğini ifade eden Dursun, mahalledeki okul meselesine el attıklarını, İstanbul'un depreme "en dayanıklı" okulunu inşa ettiklerini anlattı.

Dursun, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tweet attı. İmamoğlu, '30 yıllık çözülemeyen problemi biz çözdük' dedi. Biz de şaşırdık 'Ekrem İmamoğlu Yayla Mahallesi'ndeki hangi problemi çözdü' diye düşündük. Sonra baktık ki, Sultangazi Belediyesi'nin 2017 yılında başlatmış olduğu sonrasında AK Parti döneminde bütün kesinleşme süreçleri tamamlanmış ve her şeyiyle AK Parti döneminde fiili olarak bürokrasisi bitmiş alandan bahsediyormuş. Araştırınca bunu görmüş olduk. Ama ne yazık ki CHP döneminde bunlara alışacağız. Kemerburgaz Kent Ormanlarını da açarken 'burayı imara değil halka açıyoruz' dediler. Açılmış yer ve her şeyi bitmiş bir alandan ibaretti. Bu işlerin şovla yapılmaması kanaatindeyiz."

Yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda tapu sorunun çözüldüğünü kaydeden Dursun, tapu mülkiyet sorunlarının hepsinin 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti döneminde tamamlanmış olduğunu dile getirdi.

Dursun, "Yapılmış hizmetleri sahiplenmek yerine hem İstanbul hem de İstanbul'un 39 ilçesi hizmet bekliyor. Eğer bu hizmetleri yaparsanız emin olun ki bu millet takdir eder. Ama yapmazsanız yapılan işlere sahiplik yapmak isterseniz millet yalanın ve gerçeğin farkındadır. Bugün bizlerde 200'e yakın tapuyu vatandaşlara dağıtacağız." diye konuştu.

Dursun, daha sonra vatandaşlara törenle tapularını verdi.

Yıllar sonra tapusunu alan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

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Abdurrahman Dursun dağıtım töreni Sultangazi Belediyesi Tapu

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