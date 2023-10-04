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Sultangazi’de aracın el frenini çekip faciayı önleyen 13 yaşındaki çocuk o anları anlattı

04.10.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de kayan aracın el frenini çekerek muhtemel bir facianın önüne geçen 13 yaşındaki Muhammed Yusuf Gürkan o anları anlattı.

Sultangazi’de aracın el frenini çekip faciayı önleyen 13 yaşındaki çocuk o anları anlattı

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde önceki gün yaşanan olayda arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışı evine gitmek isteyen çocuk, o esnada ters yönden gelen otomobilin ayağını ezmesi sonucu yaralanarak yere düşmüştü. Olayın ardından yaralı çocuğu fark eden sürücü panik halinde aracından inerek yaralı çocuğa yardım etmek isterken el frenini çekmeyi unutmuştu. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bir anda geriye doğru kaymaya başlamış, bu durumu gören 13 yaşındaki Muhammed Yusuf Gürkan ise bir anlık refleksle koşarak aracın el frenini çekmiş ve muhtemel bir facianın önüne geçmişti.
Yaşanan o anları anlatan Muhammed Yusuf Gürkan, "Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Okulu’nda okuyorum. Biz okuldan çıktıktan sonra markete girdik, bir şeyler alıp çıktık. Karşıdan karşıya geçiyorduk, arkadaşım ise arkadan geliyordu. Biz karşıya geçtik, onu bekliyorduk. O da gelirken bacağını araba ezdi. Arkadaşım yere düştü. Adam hızlı bir şekilde arabadan indi. Araba ise geri geri gidiyordu. Ben de refleksle arabanın içine bindim, el frenini kaldırdım. Ben olmasaydım arkadaki insanlar da zarar görebilirdi. Arabayı durdurdum. Sürücü geldi, içeriden telefonunu falan aldı geri çıktı, ambulansı aradı. Ambulans geldi çocuğu götürdü" dedi.

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