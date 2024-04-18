YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sultangazi’de at eti baskını: Kamyonetten at eti çıktı, ahırda ise 3 at bulundu

Sultangazi’de at eti baskını: Kamyonetten at eti çıktı, ahırda ise 3 at bulundu

İHA İHA
18.04.2024 10:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.

Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken, kesim için bekletildiği değerlendirilen 3 at ise ahırda bulundu.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Merkez Habibler Mahallesi’nde piyasaya sürülmek üzere at kesimi yapıldığına dair ihbarda bulundu. Gelen ihbarı değerlendiren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri verilen adrese baskın düzenledi.

Bir ahırda kesim için bekletildiği iddia edilen 3 at ve ahırın yakınlarındaki bir kamyonet içerisinde ise at eti ve sakatatları bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kesim yapan kişilere ait olduğu değerlendirilen iki gecekonduya baskın yapıldı. Şüphelilerin baskın öncesi evleri terk ettikleri anlaşıldı.

Yapılan çalışmaların ardından ahır içerisinde bulunan 3 at, Sultangazi Belediyesi’ne ait binicilik tesislerine götürülerek muhafaza altında alındı. Etlerin yüklendiği kamyonet ise inceleme yapılmak üzere Sultangazi Belediyesi veterinerlik işleri şefliğine götürüldü. Kesim yapan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildiİstanbul’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi
Kamyonet refüje çarpıp karşı şeride geçtiKamyonet refüje çarpıp karşı şeride geçti
Yüreğir Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı’nda yerini aldıYüreğir Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı’nda yerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Nisan Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:20
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.