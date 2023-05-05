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Sultangazi'de bir kadın eski eşi tarafından silahla yaralandı

05.05.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir kadın, işe gittiği sırada eski eşi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde işe giden 46 yaşındaki Derya M'nin önü, kendisini takip eden eski eşi 63 yaşındaki M.M. tarafından kesildi.

Şüpheli tarafından silahla yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Derya M'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, M.M'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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