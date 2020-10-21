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Sultangazi’de cami abdesthaneleri yenileniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi ilçe genelindeki camilerin abdesthanelerini yenilemek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Sultangazi Belediyesi ilçe genelindeki camilerin abdesthanelerini yenilemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamda Sultançiftliği Merkez Camii’nin abdesthanesi baştan sona yenilerek vatandaşın hizmetine sunuldu.
Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artıran çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe genelindeki camilerin ihtiyaç ve eksiklikleri gideriliyor.
Çalışmalar kapsamında Sultançiftliği Merkez Camii’nin abdesthanesi baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuştu. Modern aydınlatma ve su bataryalarına kadar her detayın ince ince düşünüldüğü abdesthanede engelli vatandaşlar da unutulmadı. Abdesthane merdiveninin girişine engelli asansörü koyuldu.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, yenilenen Sultançiftliği Merkez Cami abdesthanesini ziyaret etti. Modern abdesthane, vatandaşlardan da tam not aldı.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Komşularımız rahatça abdestlerini alabilsin diye camilerimizdeki eski abdesthanelerimizi baştan aşağı yeniliyoruz. 15’i yıl sonuna kadar olmak üzere 62 cami abdesthanesini daha yenileyeceğiz. Sultançiftliği Merkez Camii’nin abdesthanesi vatandaşımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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