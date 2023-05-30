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Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı

30.05.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret ettiği öne sürülen fırın çalışanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir fırına alışveriş yapmak için giren kişinin işletme çalışanı tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli K.Y. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahla tehdit" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri K.Y'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan fırına gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, iş yerini ruhsata aykırılıklar olduğu gerekçesiyle mühürledi. Ayrıca, dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edildi.

Kapatılan iş yerinin camına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asıldığı görüldü.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

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