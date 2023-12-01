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  4. Sultangazi’de kalaşnikofla kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 3 yaralı

Sultangazi’de kalaşnikofla kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 3 yaralı

01.12.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de seyir halindeki araçtan başka bir araca düzenlenen kalaşnikoflu saldırıda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 04.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki araçtan, içinde husumetlileri olan başka bir araca kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahla yaklaşık 20 el ateş edildi. Yaşanan olayda araç içindeki 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, kurşunların isabet ettiği park halindeki bir servis aracı da zarar gördü. Saldırganların ise geldikleri araç ile kaçtıkları öğrenildi.

"ÜST ÜSTE SİLAH SESİ GELDİ"

Yaşanan olayı anlatan Yılmaz Genç isimli vatandaş, "Saat 04.30 ile 05.00 arası evde yatıyordum silah sesi geldi. Kalktım sağa sola baktım kimseyi görmedim. Bayağı silah sesi geldi. 7, 8 el ateş ettiler. Ben kalktım kimseyi görmedim. Ben en son saat 06.30 - 06.40 arası ekmek almaya gittim. Ekipleri burada gördüm" dedi.

OLAY İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Uzun namlulu kalaşnikof silah ile seyir halindeki araçtan aralarında husumet olduğu öğrenilen başka bir araçtaki 3 kişiye çok sayıda ateş edilirken olayın aydınlatılması ve kaçan saldırganların yakalanması için Sultangazi ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

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