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Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı

28.03.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de boş kasalarla yüklü olan kamyon, yol kenarında park halinde olan tıra çarparak seyir halindeki ticari taksinin üstüne devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı

Kaza, 03.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy Habipler Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 TM 7680 plakalı boş pazar kasası dolu olan kamyon, yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun arka tarafı yan şeritte seyir halinde olan 34 TCG 38 plakalı ticari taksinin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralanan kamyon sürücüsü ve ticari taksi sürücüsü ile yolcuyu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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