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Sultangazi’de karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

16.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Megakentte etkili olan kar nedeniyle Sultangazi’de de kar mesaisi sürüyor.

Megakentte etkili olan kar nedeniyle Sultangazi’de de kar mesaisi sürüyor. Kar küreme araçları gün boyunca Sultangazi sokaklarını dolaşırken, saha ekipleri buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısı yapmasıyla birlikte hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Sultangazi Belediyesi, yağışın ardından teyakkuza geçti. Karla mücadelede görevli personel, gün boyunca kar yağışı ve buzlanmanın ilçe genelinde olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için çalışmalarını sürdürüyor. 6 kar küreme ve tuzlama aparatlı araç, 13 açık tuzlama kamyoneti ve 2 adet 4x4 pikap, yol güvenliğini sağlamak ve yaya, araç trafiğinde herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için görevini yapıyor.

Kar yağışının etkisi altında olan Sultangazi’de yağıştan en çok etkilenen noktalardan biri Yayla Mahallesi oldu. Zorlu hava şartları, hastaların hastaneye ulaşımını da engelledi. Vatandaşlar belediyenin 4x4 araçlarıyla evlerinden alınarak tedavileri için hastaneye ulaştırıldı. Öte yandan Yayla Mahallesi’ne gelen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz”
Sultangazi Belediyesi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Sultangazi Yayla Mahallesi’ndeyiz. Çok yoğun kar yağışı alan mahallerimizden birisi. 2 gündür çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnsanlarımızın işlerine giderken yolda kalmamaları için büyük gayret gösterdik. Bütün araçlarımızla tuzlama ve küreme yapıyoruz. Ana caddeleri açık tutmaya gayret ediyoruz. Kedi ve köpek yemlemelerini takip ettik. Yaşlılarımıza, engellilerimize sıcak yemekleri evlerine kadar götürüyoruz. Bu kardan dolayı evlerinden çıkamayan hastalarımız oldu. Bunlarla ilgili çok yoğun bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

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