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  4. Sultangazi’de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Sultangazi’de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

İHA İHA
29.04.2024 15:18
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Sultangazi’de kırmızı ışık yandığı halde 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaya geçidinden yayalar için kırmızı yandığı halde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına o esnada seyir halindeki 34 KJM 087 plakalı Yiğit Akyıldız yönetimindeki motosiklet çarptı.

Kazada birisi bebek 2 çocuğa şans eseri bir şey olmazken yabancı uyruklu olduğu öğrenilen annenin bacağı kırıldı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü Yiğit Akyıldız ise kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne 2 çocuğuyla birlikte hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünü gerçekleştirdiği motosiklet sürücüsü ise ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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