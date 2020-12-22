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Sultangazi’de sokak hayvanları unutulmuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.12.2020 16:09 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, pandemi sürecinde de sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Sultangazi Belediyesi, pandemi sürecinde de sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Sevimli dostların aç kalmaması için ilçe genelindeki belirlenen noktalara mama kabı bırakılıyor. Ayrıca yaralı ve hasta hayvanlar, bakımevinde veteriner kontrolünde tedavi ediliyor.
Koronavirüs salgını, insanların olduğu kadar sokak hayvanlarının yaşamını da olumsuz etkiledi. Sultangazi Belediyesi, pandemi sürecinde boşalan cadde ve sokaklarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Veterinerlik ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun olduğu belli noktalara düzenli olarak mama kabı bırakıyor. Böylece, bu zorlu süreçte onların aç kalmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Hasta hayvanlar bakımevinde tedavi ediliyor
Ekipler, sokaktaki yaralı ve hasta hayvanlara da yardım eli uzatıyor. Ekip aracıyla teslim alınan hayvanların, hayvan bakımevinde tedavileri yapılıyor. Süreç, veteriner kontrolünde titizlikle takip ediliyor. Bakımevinde sağlığına kavuşan hayvanlar, sahiplenilmeyi bekliyor.

“Onların bize ihtiyacı var”
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Can dostlarımızın özelikle bu süreçte bize her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu yüzden Sultangazi Belediyesi olarak onlara düzenli mama desteği sağlıyoruz. Hasta ve yaralı hayvanlarımızın iyileşip eski sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz” sözlerine yer verdi.

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