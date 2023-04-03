Sultangazi’de virajı alamayan hafif ticari araç ağacı devirip takla attı

Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzeri Hamza Yerlikaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiğköfte firmasında pazarlamacı olarak çalışan 34 RS 0981 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Aziz Karagöl (60), Hamza Yerlikaya Kavşağı’na geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yeşillik alana çıktı ardından ise ağacı devirerek takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Aziz Karagöl’ü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası devrilen ağaç ekipler tarafından kesilirken, araç ise çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

