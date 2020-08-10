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Sultanhanı Kaymakamı Divli görevine başladı

AKSARAY HABERLERİ  | 10.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 20 Temmuz 2020 tarihli onayı ile Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine atanan Kaymakam Soner Divli görevine başladı.Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine yeni kaymakam görevlendirmesi yapıldı.

Sultanhanı Kaymakamı Divli görevine başladı

İçişleri Bakanlığının 20 Temmuz 2020 tarihli onayı ile Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine atanan Kaymakam Soner Divli görevine başladı.
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine yeni kaymakam görevlendirmesi yapıldı. İçişleri Bakanlığının onayı ile Sultanhanı ilçesine atanan Kaymakam Soner Divli görevine başladı. 13 Ocak 1988 tarihinde İzmit’de doğan ve ilk ve orta öğrenimini Gölcük’te tamamlayan Soner Divli, “Türkiye’de Mülki İdare Sistemi” lisans bitirme teziyle İktisat Bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Divli, ikinci lisansı Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü 2015 yılında, Adalet Ön Lisans programını 2018 yılında tamamladı ve aynı yıl Üniversitenin Sosyoloji Bölümünde de üçüncü lisansına başladı. Ayrıca Marmara Üniversitesi İktisat Politikası ve Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi yüksek lisanslarının tez dönemlerinde öğrenimini sürdüren Soner Divli, mesleki kariyerine 2017 yılında Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak başladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Divli, 13 Mart 2019 tarihinde Tunceli Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. İl Merkez Stajı sonrasında sırasıyla Çanakkale/Ezine ve Samsun/Terme ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını tamamlayan Divli, Rize-Çamlıhemşin ve Kırklareli/Pınarhisar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.

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