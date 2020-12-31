YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sultanhisar MYO Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Sultanhisar MYO Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 31.12.2020 00:35 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020 yılı olağan Akademik Kurul Toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleşti.Toplantıya; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof.

Sultanhisar MYO Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020 yılı olağan Akademik Kurul Toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Toplantıya; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman, akademik ve idari personel katıldı.
Sultanhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda; pandemi süreci, bu dönemde alınan tedbirler, uzaktan eğitim süreci, bölümler ve doluluk oranları hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki eğitim öğretim sürecinde açılması düşünülen yeni programlar ile mevcut programların doluluk oranlarının arttırılması konularına da yer verildi.
Toplantı, öğretim elemanlarının görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve Sultanhisar MYO’nun öğrenci ve personel için verimli çalışmalarının devam etmesi temennisiyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:17
Öğle
13:17
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:28

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Metin Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Hayat Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.