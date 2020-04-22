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Sultanhisar’da kaza; bir yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 22.04.2020 01:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kamyonetin motosiklete arkadan çarpması ile meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzeri Yenipazar kavşağı yakınında meydana geldi.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kamyonetin motosiklete arkadan çarpması ile meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzeri Yenipazar kavşağı yakınında meydana geldi. Aydın yönüne seyir halinde bulunan Cengizhan Kocazeybek’in kullandığı 09 FF 417 plakalı kapalı kasa kamyonet, Cengizhan Kutlutürk’ün (20) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kutlutürk motosikletiyle orta refüje devrilerek karayoluna savruldu. Kazanın ardından karşı şeritte yerde kalan yaralı şans eseri karşı yönden araçların geçmemesi nedeniyle başka bir kazaya sebebiyet vermeden olayı görenler tarafından güvenliğe alındı. Yaralı sürücü daha sonra 112 ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklete arkadan çarpan sürücü ise polis ve jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde motosikletin farlarının olmadığını belirtti. Karanlıkta bir anda sol şeritte önünde gördüğü motosiklete sağ tarafında başka araçların olması nedeniyle çarpmaktan kurtaramadığını ifade etti. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin ve kullandığı motosikletin tescilinin olmadığı ve sürücünün kask takmadığı belirlendi. Atça Toptancı alinde çalıştığı ve Yenipazar’daki evine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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