Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1

Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu 27. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Çan Gençlik Kalespor’u 3-1 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Uzunçakmak-Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Çan Gençlik Kalespor: Ellen, İclal, Simay, Thais, Sena Nur, Dilan, Hande Naz, Miray, Dilara, Simay, Sahra
Antrenör: Halil İbrahim Kırmış
Setler: (32-34), (25-23), (29-27), (25-23)
Süre: 145 dakika (46, 30, 37, 32)