Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti
Emre Şen

Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Mücadelede ilk set karşılıklı hücumlarla başladı. VakıfBank Boskovic ve Markova etkili olurken, Fenerbahçe Medicana rakibi ile arasındaki farkın fazla açılmasına izin vermedi. Sarı-siyahlı takım, 12-9 öne geçince Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Marcello Abbondanza molaya gitti. VakıfBank, Zehra Güneş'in bloklarıyla etkili olurken sarı-lacivertliler ise servis karşılamakta zorlandı. Son bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, ilk seti 25-18 önde bitirdi.

İkinci set çekişmeli başladı. VakıfBank'ın yakaladığı 4 sayılık seriye, sarı-lacivertli ekip Fedorovtseva'nın güçlü hücumlarıyla karşılık verdi ve eşitlik sağlandı: 7-7. Karşılıklı sayılar ve uzun rallilerle süren sette Vargas'ın sayısıyla Fenerbahçe Medicana 20-19 öne geçince sarı-siyahlı takım mola aldı. Moladan iyi dönen VakıfBank bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf VakıfBank oldu. Fenerbahçe Medicana, setin devamında toparlanırken sarı-lacivertlilerin bir pozisyona itirazı sonrasında sahada gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasör Cansu Özbay, kırmızı kart gördü. Zehra Güneş'in servis turunda sarı-siyahlı takım, 4 sayılık seri yakaladı ve 17-12 öne geçti. Üstün mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

