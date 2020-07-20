YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Suluova Belediyesinden bayram ikramiyesi müjdesi

Suluova Belediyesinden bayram ikramiyesi müjdesi

AMASYA HABERLERİ  | 20.07.2020 19:56 | Son Güncelleme

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, bayram öncesi belediye personelini sevindirecek müjdeyi verdi.Suluova Belediyesi, belediye personelinin Kurban Bayramı’nı daha rahat geçirmesini sağlamak için harekete geçti.

Suluova Belediyesinden bayram ikramiyesi müjdesi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, bayram öncesi belediye personelini sevindirecek müjdeyi verdi.
Suluova Belediyesi, belediye personelinin Kurban Bayramı’nı daha rahat geçirmesini sağlamak için harekete geçti. Başkan Fatih Üçok, çalışan personellerin Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Başkan Üçok, personelin her zaman yanında olduğunu söyleyerek, “Çalışanlarımızın haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İşçisinin hakkını teri soğumadan teslim eden bir anlayışın temsilcisi olarak mesai arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Hizmet İş Sendikası ile yaptığımız ek protokol ile bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi Sultaş personelimize hayırlı olsun. Personelimiz ikramiyelerini bayramda aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yasmin denizde! Yasmin denizde!
PARTNER Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü

Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesi’nden çevre düzenleme ve peyzaj çalışması

Hisarcık Belediyesi’nden çevre düzenleme ve peyzaj çalışması

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Amasya Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:16
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:10
Yatsı
21:52

Amasya Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Müjde Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Eren Eczanesi
Merzifon
Hatipoğlu Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Suluova’da hafız adayları uzaktan eğitimle hafızlıklarını tamamladı

Suluova’da hafız adayları uzaktan eğitimle hafızlıklarını tamamladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ptt Çalışanı, Babasını Bile Dolandırmış (2)

Ptt Çalışanı, Babasını Bile Dolandırmış (2)

Suluova Emniyet Müdürlüğünün Pasaport Hizmetleri

Suluova Emniyet Müdürlüğünün Pasaport Hizmetleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.