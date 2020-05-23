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Suluova kısıtlamaya uydu

AMASYA HABERLERİ  | 23.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Suluova’da, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Korona virüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması gece itibariyle başladı.

Suluova’da, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Korona virüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması gece itibariyle başladı. Her il ve ilçede olduğu gibi Suluova’da da uygulamaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla, şehir tamamen boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan fırın, bakkal, kasap ve marketler dışında hiç bir iş yerinin açılmadığı kentte şuana kadar zorunlu haller dışındakiler haricinde sokağa çıkmamaya özen gösterildiği dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan, ilçe genelinde polis ekipleri de tedbiri alarak sokağa çıkanların olması halinde izinli olup olmadığına dair sürekli kontrol yapmaya başladığı bildirildi.

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