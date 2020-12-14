YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Suluova’da can dostlar için mevcut alan 3 katına çıkarılıyor

Suluova’da can dostlar için mevcut alan 3 katına çıkarılıyor

AMASYA HABERLERİ  | 14.12.2020 14:45 | Son Güncelleme

Suluova Belediyesi’ne ait bölgenin en büyük Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde büyütme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Suluova Belediyesi’ne ait bölgenin en büyük Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde büyütme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler çevre duvarına 2 metrelik çit çekmek için bugün itibariyle çalışma başlattı.
Sokak hayvanlarının rehabilite edilip alındıkları doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacağı zamana kadar çok daha ferah bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Suluova Belediyesi ekipleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde başlattığı büyütme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Suluova Belediyesi, sokak hayvanları için barınma ihtiyacının giderilmesinin yanı sıra tedavileri, ameliyatları, ihtiyaçları ve daha rahat bir ortamda yaşayabilmelerini için Kerimoğlu köyü mevkisinde yaklaşık 5 bin m2 alanda bölgemizin en büyük ve en modern Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni kurmuştu. Sokak hayvanlarının rehabilite edilip alındıkları doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacağı zamana kadar çok daha ferah bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla 13 bin m2 alanı daha Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne katarak büyütme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında demir bağlama, kalıp ve betonlama çalışmalarını tamamlayan ekipler çevre duvarına 2 metrelik çit çekmek için bugün itibariyle devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/

Amasya Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:46
Öğle
12:36
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:43

Amasya Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Gökman Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Hacıoğlu Eczanesi
Merzifon
Mutlu Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.