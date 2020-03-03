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Suluova’da ilk ders: "Vatan size, gelecek bize emanet”

AMASYA HABERLERİ  | 03.03.2020 09:13 | Son Güncelleme

Suluova Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Suluova Bolat İlkokulu’nda öğrencilere bayrak dağıtarak, bugün Suluova’da ilk ders konusunun "karşılıksız en büyük sevginin adı vatan" olduğuna dikkat çekti.Millet olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde tüm okul ve kurumların şanlı Türk bayrağı ile donatıldığını ve bugün ilk dersten önce öğretmenler tarafından “Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin” diye aziz şehitlerin verdiği destansı mücadelenin öğrencilere anlatılacağını belirten Ahmet Davu, Suluova’nın eğitim ordusunun ve bu ordunun yetiştirdiği öğrencilerin dualarının ve gönüllerinin her zaman kahraman Mehmetçik ile olduğuna vurgu yaptı.

Suluova Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Suluova Bolat İlkokulu’nda öğrencilere bayrak dağıtarak, bugün Suluova’da ilk ders konusunun "karşılıksız en büyük sevginin adı vatan" olduğuna dikkat çekti.
Millet olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde tüm okul ve kurumların şanlı Türk bayrağı ile donatıldığını ve bugün ilk dersten önce öğretmenler tarafından “Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin” diye aziz şehitlerin verdiği destansı mücadelenin öğrencilere anlatılacağını belirten Ahmet Davu, Suluova’nın eğitim ordusunun ve bu ordunun yetiştirdiği öğrencilerin dualarının ve gönüllerinin her zaman kahraman Mehmetçik ile olduğuna vurgu yaptı. Davu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nda Allah’tan kahraman Mehmetçikleri muzaffer kılması duasında bulundu. Davu, bu toprakları canlarıyla vatan yapan aziz şehitlerin emanetine sahip çıkmak için idarecisinden öğretmenine, öğrencisinden velisine herkese büyük görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

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