Suluova’da Kadınlar Günü’ne özel sergi

’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ressam Fadime Gülten Akbaba tarafından resim sergisi düzenlendi.

Ressam Fadime Gülten Akbaba tarafından Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışına Suluova Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Canan Oral ve Yönetim Kurulu üyeleri, Suluova Belediyesinin bayan personelleri ve vatandaşlar katıldı. Sanatçının hazırladığı birçok eserin yer aldığı sergi, vatandaşlarımızın büyük ilgisini topladı.

Serginin açılışında konuşan Suluova Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Canan Oral, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güzel kızımız Fadime Gülten Akbaba resim sergisi düzenledi. Çok güzel çalışmalar var. Gerçekten ellerine yüreklerine sağlık diyorum" dedi.

Kendisini tanıtarak konuşmasına başlayan Ressam Fadime Gülten Akbaba ise kadınların sosyal yaşamdaki yerlerini hatırlatmak ve kadına şiddete biraz olsun tepki göstermek amacıyla sergiyi düzenlediklerini belirtti. Akbaba, “Kadınlar Günü sadece bir gün değil her gündür. Kadınlar Günü; fırsat eşitliği, bağımsızlık ve daha iyi yaşam koşulları için daha iyi mücadele edebilme günüdür. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Bir toplumda kadın varsa o toplum üretkendir ve medenidir. Her başarılı erkeğin arkasında kadın var düşüncesiyle değil, her başarılı erkeğin yanında başarılı kadın vardır” dedi.

Serginin organizasyonunda Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un destek verdiğini ifade eden ressam Fadime Gülten Akbaba, Başkan Üçok’a teşekkür etti.