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  4. Suluova’da zabıtadan berberlere denetim

Suluova’da zabıtadan berberlere denetim

AMASYA HABERLERİ  | 20.01.2020 09:02 | Son Güncelleme

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki berberlere yönelik denetim gerçekleştirdi.Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması amacıyla çeşitli meslek guruplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.Ekipler tarafından berberlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde sağlık koşullarına uygunluk, çalışma belgelerinin olup olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluk, hijyen ve steril koşullara uygunlukla müşterilere karşı tutum ile davranışları açısından kontrol edildiği bildirildi.

Suluova’da zabıtadan berberlere denetim

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki berberlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması amacıyla çeşitli meslek guruplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler tarafından berberlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde sağlık koşullarına uygunluk, çalışma belgelerinin olup olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluk, hijyen ve steril koşullara uygunlukla müşterilere karşı tutum ile davranışları açısından kontrol edildiği bildirildi.

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