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Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba

AMASYA HABERLERİ  | 06.11.2020 15:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da ikamet eden yardımsever iş adamı Alaaddin Çendek 4 adet engelli aracını ihtiyaç sahiplerine verilmek Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi’ne gönderdi.

Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba

İstanbul’da ikamet eden yardımsever iş adamı Alaaddin Çendek 4 adet engelli aracını ihtiyaç sahiplerine verilmek Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi’ne gönderdi. Akülü arabaları teslim alan Dernek Başkanı Mehmet Semiz, örnek davranışından ötürü hayırsever iş adamına teşekkür etti.
İstanbul’da dışında yaşayan iş insanı Alaaddin Çendek, Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi aracılığıyla tanıdığı Zülfiye Öztav, İsmail Sinoplu, Sami Dursun ve Selvi Çoban’a akülü araba gönderdi. Kendilerine teslim edilen akülü arabalarla deneme sürüşleri yapan engelliler, tekerlekli sandalyeden kurtulduklarını ve çok mutlu olduklarını söylediler.
İstanbul’da ikamet eden gurbetçilerin yardımlaşma konusunda önemli bir köprü görev üstlendiğini belirten Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz bu yardımların ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Semiz konuşmalarının devamında ise, “Daha öncede Alaaddin Çendek kardeşimiz derneğimize anlamlı destekler sağladı. Bu konuda büyük duyarlılık gösteren kardeşlerimize ve işadamlarına teşekkür ediyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün azalarımız sağ olsa da bir saat sonrası ne olacağımızı bilemiyoruz. Allah etmesin bir gün hepimizin başına gelebilir. Bu nedenle engellilerimizin bu tür sorunlarını aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah kısa zaman sonra Belediye Başkanımız Fatih Üçok’un katkıları ile güzel bir dernek binasına sahip olacağız ve dernek faaliyetlerimizi hızla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba

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