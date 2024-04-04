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Suluova’nın yeni belediye başkanı Rıfat Uzun mazbatasını aldı

İHA İHA
04.04.2024 07:47
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Amasya’nın Suluova ilçesinin yeni belediye başkanı seçilen MHP’li Rıfat Uzun mazbatasını alarak görevine başladı.

Suluova’nın yeni belediye başkanı Rıfat Uzun mazbatasını aldı

Başkan Uzun, “Suluova’mızı daha ileriye taşımak için canla, başla, gayretle çalışacağız” dedi.

Suluova için bir yolculuğa çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Uzun, “Rabbim şükürler olsun bu makamı bizlere nasip etti. Tek duamız çıktığımız bu yolculukta sizlere mahcup olmamak. Suluova’mızın hak ettiği değeri, hak ettiği yere taşımaktır” diye konuştu.

Kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür eden Uzun, “Suluova’mızı daha ileriye taşımak için canla başla gayretle çalışacağız. Siz bizleri seçtiniz. Allah ömür verdiği müddetçe daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir Suluova için gece, gündüz demeden çalışacağımızın sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

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