Sulusaray Belediyesi’nde toplu sevinç

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir ili Sulusaray Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Sulusaray Belediyesinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Bayram Yılmaz, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Muhammet Fatih Mutlu, sendika ve belediye yetkilileri katıldı. Toplu iş sözleşmesi İmza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle çalışan işçilere çeşitli oranda sosyal hak elde ettiklerini belirterek şu şekilde devam etti, “Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğü girmesiyle üyelerimizin her yıl ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 20 oranında zam yapılacaktır. Ayrıca yılda 52 günlük ikramiye alarak üyelerimizin az da olsa sıkıntılarına derman olacaktır. Belediye Başkanımız Bayram Yılmaz Beye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz’da sözleşmenin iki taraf için hayırlı olması dileyerek işçilerine kazasız belasız şekilde aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcamaları temennisinde bulundu.



