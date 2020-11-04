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Sümbül Dağı’na kar yağdı

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Hakkari’de etkisini sürdüren yağmur yağışı Sümbül Dağı ve çevresindeki yüksek kesimlere kar olarak düştü.Kent merkezinde aniden başlayan yağmur vatandaşlara yer yer zor anlar yaşattı.

Sümbül Dağı’na kar yağdı

Hakkari’de etkisini sürdüren yağmur yağışı Sümbül Dağı ve çevresindeki yüksek kesimlere kar olarak düştü.
Kent merkezinde aniden başlayan yağmur vatandaşlara yer yer zor anlar yaşattı. Her geçen dakika etkisini arttıran yağmur yolları adeta gölete çevirdi. Yağmurun şiddeti ve sis nedeniyle sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek yağışın durmasını bekledi.
Hakkari kent merkezi yağmura teslim olurken Sümbül Dağı ise kar ve sisle kaplandı. Rüzgarın da etkili olması ile birlikte ağaçlardaki yaprakların dökülüşü de kameraya yansıdı.

Sümbül Dağı’na kar yağdı

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