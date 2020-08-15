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Sümela Manastırı’ndaki ayin için geldiler, orayı da ziyaret ettiler

TRABZON HABERLERİ  | 15.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Sümela Manastırı’ndaki ayine katılmak üzere Trabzon’a gelen bir grup Ortodoks din adamı ve beraberindekiler müze olarak kullanılmak üzere restorasyonu yapılan Akçaabat ilçesindeki St.Micheal (Başmelekler) Kilisesi’ni ziyaret etti.Fener Rum Patrikane görevlisi Stefanos Dinidis ve beraberindekiler, klisesinin tüm detaylarını incelerken, kendilerine gösterilen misafirperverlik nedeniyle teşekkür ettiler.

Sümela Manastırı’ndaki ayin için geldiler, orayı da ziyaret ettiler

Sümela Manastırı’ndaki ayine katılmak üzere Trabzon’a gelen bir grup Ortodoks din adamı ve beraberindekiler müze olarak kullanılmak üzere restorasyonu yapılan Akçaabat ilçesindeki St.Micheal (Başmelekler) Kilisesi’ni ziyaret etti.
Fener Rum Patrikane görevlisi Stefanos Dinidis ve beraberindekiler, klisesinin tüm detaylarını incelerken, kendilerine gösterilen misafirperverlik nedeniyle teşekkür ettiler. Dinidis “Akçaabat Belediyesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bu eserin korunup restorasyonun yapılması ve müze yapılmak suretiyle sürdürülebilir korumanın hedeflenmesi çok mutlu edici bir yaklaşımdır. Önümüzdeki yıllarda Sümela Manastırı başta olmak üzere şehre gelen herkes burayı görmek isteyecektir” dedi.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise ilk misafirleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak “Trabzon, antik çağlardan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Şehrimiz bu medeniyetlere ait kalıntıları, önemli arkeolojik ve etnografik kültür varlıklarını bünyesinde barındırmaktadır. 2000 yıldan daha eski tarihi olan ve aynı zamanda kentsel SİT alanı özelliği taşıyan Akçaabat ilçemizin tarihi Orta Mahallesi, şehrimizin tarihi dokusu bozulmadan korunmuş en önemli cazibe alanlarının başında gelmektedir. Akçaabat Belediyesi olarak müze ve günübirlik etkinlerin yapılacağı yer olarak hizmete açacağımız St.Micheal Kilisesi arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceği bir müze olmanın yanısıra çevresinde sergi ve kültürel etkinliklerin yapılacağı dinamik bir destinasyon olacaktır. Bunun yanı sıra Ortamahallemizde devam eden cephe sağlıklaştırma ve ulaşım açısından Pulathane Bulvarı inşaatı tamamlandığında burası tarih turizminin merkezi haline gelecektir. Stefanos Dinidis ve beraberindeki heyetin ziyaretleri ve restorasyon çalışmaları başta olmak üzere Ortamahalle ile ilgili temennileri bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir” dedi.

Sümela Manastırı’ndaki ayin için geldiler, orayı da ziyaret ettiler

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