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Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

TRABZON HABERLERİ  | 01.06.2020 18:29 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "İnşallah çalışmalar tamamlandığında artık Sümela Manastırı'na sadece büyükşehirin araçları ile ring sistemi taşıma gerçekleştireceğiz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, birkaç ay içerisinde ana yol ile otopark çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile Sümela Manastırı'nı ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Zorluoğlu, Altındere Vadisi'nde yer alan manastırın Trabzon ve ülke turizmi açısından önemli bir yer olduğunu belirtti.

Çalışmaların başladığı andan itibaren süreci yakından takip ettiklerini aktaran Zorluoğlu, manastıra giden yolun ciddi derecede genişletildiğini vurguladı.

Zorluoğlu, trafik yoğunluğunun azaltılması için büyükşehir belediyesi olarak bazı çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Transit gidecek olan araçlar için alternatif bir yol oluşturuyoruz. Bir taraftan da buradaki trafik keşmekeşini, park problemini çözecek şekilde büyük park alanları oluşturuyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandığında artık Sümela Manastırı'na sadece büyükşehirin araçları ile ring sistemi taşıma gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen çalışmaların özveriyle yürütüldüğüne dikkati çeken Zorluoğlu, "İnşallah birkaç ay içerisinde ana yoldaki çalışma ile büyükşehirin yaptığı otopark çalışması tamamlanacak. O zaman çok daha nezih bir ortamda daha rahat ve konforlu bir şekilde Sümela'ya ve bu bölgeye intikal sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

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