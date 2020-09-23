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Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Sümer Anaokulu Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında 3 yıllık çalışmaların sonucunda Yeşil Bayrak ödülü aldı.2019-2020 Eğitim ve öğretim yılında Yeşil Bayrak ödülünü hak kazanan okullar içerinde yer alan Sümer Anaokulu, yüksek çevre standartlarını sağlamada, diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan Yeşil Bayrak’ın rekreasyonel yeşil alanlarda mükemmellik ölçeğini temsil ettiği eğitim kuruluşu oldu.Yeşil Bayrak ödülünün alınmasında emeği geçen öğretmenlere, çalışma arkadaşlarına ve velilere teşekkür eden Sümer Anaokulu Okul Müdürü Feyzullah Arslan, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda öğrencilerin 21.

Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü

Adıyaman Sümer Anaokulu Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında 3 yıllık çalışmaların sonucunda Yeşil Bayrak ödülü aldı.
2019-2020 Eğitim ve öğretim yılında Yeşil Bayrak ödülünü hak kazanan okullar içerinde yer alan Sümer Anaokulu, yüksek çevre standartlarını sağlamada, diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan Yeşil Bayrak’ın rekreasyonel yeşil alanlarda mükemmellik ölçeğini temsil ettiği eğitim kuruluşu oldu.
Yeşil Bayrak ödülünün alınmasında emeği geçen öğretmenlere, çalışma arkadaşlarına ve velilere teşekkür eden Sümer Anaokulu Okul Müdürü Feyzullah Arslan, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda öğrencilerin 21. Yüz yılda becerilerine sahip bireyler olmaları, bir grup üyesi olarak yeni bir kimlik geliştirmeleri, grup çalışmalarına katılmaları, sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi, karar verme yeteneği geliştirmeleri, tüketim alışkanlıklarını değiştirmeleri, doğal kaynakları koruma bilincine sahip olmaları için ulusal ve uluslararası pek çok proje uyguluyor.
Eko-okullar programı okul öncesinde çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
3 Yıldır Sümer Anaokulu olarak çevre dostu okul olma yolunda gerçekleştirdiğimiz emek ve etkinlik dolu faaliyetler neticesinde verdiğimiz çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış olup, Yeşil Bayrak ile ödüllendirildik. Okulumuz adına bu etikete layık olan okullar arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye’den bu ödülü almak için gelen eko okullar ile birlikte bizlerde Sümer Anaokulu ekibi olarak bu ödülün heyecanını ve sevincini yaşadık” diye konuştu.

Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü

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