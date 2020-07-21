Sümer’e düğün salonu müjdesi

Denizli Merkezefendi Belediyesi, bölge halkının talepleri doğrultusunda ‘Sümer Toplantı ve Düğün Salonu’ projesini hayata geçiriyor.

Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi’ne yapacağı yatırımlarla bölgenin çehresini değiştirecek. Bu kapsamda ‘Merkezefendi Belediyesi Sümer Toplantı ve Düğün Salonu’ projesi hayata geçiyor. Bölge halkının talepleri doğrultusunda, inşaatı eylül ayında başlayacak çok amaçlı toplantı ve düğün salonu ekonomik olarak ailelerin ve esnafımızın yüzünü güldürecek. Merkezin kısa zamanda bitirilerek, hizmete sunulması planlanıyor.

“İlk kazmayı eylül ayında vuracağız”

Sümer Mahallesi’ne inşa edilecek toplantı ve düğün salonu projelerinin hazır olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Düğün salonumuz için eylül ayında ilk kazmayı vuracağız. Başta Sümer Mahallemiz olmak üzere ilçemizdeki diğer mahallelerdeki gençlerimizin en mutlu gününe yakışan, konforlu bir şekilde düğün yapmasını sağlayan düğün salonumuzu en kısa sürede ilçemize kazandıracağız” dedi.