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Sümer’e düğün salonu müjdesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi, bölge halkının talepleri doğrultusunda ‘Sümer Toplantı ve Düğün Salonu’ projesini hayata geçiriyor.Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi’ne yapacağı yatırımlarla bölgenin çehresini değiştirecek.

Sümer’e düğün salonu müjdesi

Denizli Merkezefendi Belediyesi, bölge halkının talepleri doğrultusunda ‘Sümer Toplantı ve Düğün Salonu’ projesini hayata geçiriyor.
Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi’ne yapacağı yatırımlarla bölgenin çehresini değiştirecek. Bu kapsamda ‘Merkezefendi Belediyesi Sümer Toplantı ve Düğün Salonu’ projesi hayata geçiyor. Bölge halkının talepleri doğrultusunda, inşaatı eylül ayında başlayacak çok amaçlı toplantı ve düğün salonu ekonomik olarak ailelerin ve esnafımızın yüzünü güldürecek. Merkezin kısa zamanda bitirilerek, hizmete sunulması planlanıyor.

“İlk kazmayı eylül ayında vuracağız”
Sümer Mahallesi’ne inşa edilecek toplantı ve düğün salonu projelerinin hazır olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Düğün salonumuz için eylül ayında ilk kazmayı vuracağız. Başta Sümer Mahallemiz olmak üzere ilçemizdeki diğer mahallelerdeki gençlerimizin en mutlu gününe yakışan, konforlu bir şekilde düğün yapmasını sağlayan düğün salonumuzu en kısa sürede ilçemize kazandıracağız” dedi.

“Hemşerilerimizin umutlarını yere düşürmemek için çalışıyoruz”
Merkezefendi ilçesini daha yaşanabilir hala getirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Ailelerimiz ve gençlerimiz en mutlu günlerinde düğün parası derdini düşünerek perişan olmayacaklar. Bizler, hemşerilerimizin umutlarını yere düşürmemek için çalışıyoruz. Her zaman hemşerilerimizin yanındayız” diye konuştu.
Sümer’e bir müjde daha
Başkan Doğan, çok amaçlı salon ile birlikte 3.Sanayi Bölgesi’ne poliklinik inşa edecekleri müjdesini de vererek, “Mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda poliklinik açacağız. Mahallemizin bu konuda büyük sıkıntıları vardı. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak bu sorunu çözeceğiz. En kısa zamanda polikliniğimizi de bölge halkımızın hizmetine açacağız” ifadesinde bulundu.

Sümer’e düğün salonu müjdesi

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