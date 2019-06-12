Sumudica Gazişehir Gaziantep ile anlaştığını sosyal medyadan duyurdu

Rumen teknik adam anlaşmayı sosyal medya hesabından açıklarken, Gaziantep ekibinin de konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep'te teknik patronluğa daha önce Kayserispor'u çalıştıran Sumudica getirildi. Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen teknik adam Sumudica ile iki yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.
Öte yandan Rumen teknik adam için önümüzdeki günlerde Gaziantep'te bir imza töreni düzenleneceği bildirildi.
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