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Sunar: ‘Dayanışma ruhuyla aşamayacağımız engel yoktur’

ERZURUM HABERLERİ  | 07.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ‘Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur.

Sunar: ‘Dayanışma ruhuyla aşamayacağımız engel yoktur’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ‘Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur. İnşallah, küresel korona virüs musibetini de Devletimizin aldığı tedbirlere uyma kararlılığıyla aşacak, dualarımızla birbirimize destek olacak, gönüllerimizi Berat Gecesi aydınlığında buluşturacağız. ‘ mesajını verdi.
‘NİYAZIMIZ ORTAK’
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Sunar mesajında, “Bütün dünyayı kuşatan koronavirüs salgınına karşı mücadele verdiğimiz bugünlerde, aziz milletimizin ve bütün insanlığın her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmasını cenabı haktan niyaz ediyoruz.” dedi
BERAT GECESİNİN VERDİĞİ MESAJ
Zorluktan kurtulmak ve uzak olmak anlamına gelen Berat’ın verdiği mesaja dikkat çeken Başkan Sunar, “Berat kurtuluştur. Hakkıyla değerlendirmemiz gereken müstesna gecedir. Günahlardan, musibetlerden kurtuluşa ermeye fırsattır. Günahlarımızdan af yakarışında bulunduğumuz gibi, bütün insanlığa musallat olan koronavirüs musibetinden de bu gece rabbimizden kurtuluş diliyoruz.” dedi
‘DEVLETİMİZE DUACIYIZ’
Ramazan ayının müjdecisi olan Berat gecesinin, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma noktasında büyük öneme sahip bir gece olduğunu ifade eden Başkan Sunar, “Bu gece münasebetiyle, tüm Müslümanlar ve insanlık için ellerimizi semaya açıp Allah’a niyazda bulunuyoruz. Günahlarımızdan tevbe ederek, rabbimizden kurtuluşumuzu diliyoruz. Bu gece ayrıca, Bilim adamlarımız, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bu illetle mücadelede yoğun gayret gösteren tüm kamu çalışanlarımızı dualarımıza katacağız ve salgın illetinden bir an önce kurtulmamız için rabbimizden yardım dileyeceğiz.” diye konuştu. Başkanı sunar mesajının son bölümünde ise tüm İslam aleminin mübarek Berat gecesini tebrik etti.

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