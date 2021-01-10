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Sunar’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Sunar’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Kalemini vicdanıyla kullanan, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” dedi“Gazeteci toplumsal gerçeklerin sözcüsüdür”Mesajında, toplumsal gerçeğin sözcüsü olan gazetecinin, kamunun gözü, kulağı ve sesi olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, Erzurum basını üzerine yaptığı değerlendirmede ise, “Her zaman vazifesini bihakkın yerine getiren Erzurum basını, Türk Basınına da önemli kalemler kazandırmıştır.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Kalemini vicdanıyla kullanan, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” dedi
“Gazeteci toplumsal gerçeklerin sözcüsüdür”
Mesajında, toplumsal gerçeğin sözcüsü olan gazetecinin, kamunun gözü, kulağı ve sesi olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, Erzurum basını üzerine yaptığı değerlendirmede ise, “Her zaman vazifesini bihakkın yerine getiren Erzurum basını, Türk Basınına da önemli kalemler kazandırmıştır. Gazetecilik meslek ilkelerine bağlılıkla görevini icra eden Erzurum ve Erzurum dışındaki Erzurumlu gazeteciler başta olmak üzere, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum. Ebedi aleme irtihal etmiş olan gazetecilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” paylaşımında bulundu.

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Erzurum Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Aygün Eczanesi
Palandoken
Selçuk Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
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