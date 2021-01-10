Sunar’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Kalemini vicdanıyla kullanan, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” dedi

“Gazeteci toplumsal gerçeklerin sözcüsüdür”

Mesajında, toplumsal gerçeğin sözcüsü olan gazetecinin, kamunun gözü, kulağı ve sesi olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, Erzurum basını üzerine yaptığı değerlendirmede ise, “Her zaman vazifesini bihakkın yerine getiren Erzurum basını, Türk Basınına da önemli kalemler kazandırmıştır. Gazetecilik meslek ilkelerine bağlılıkla görevini icra eden Erzurum ve Erzurum dışındaki Erzurumlu gazeteciler başta olmak üzere, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum. Ebedi aleme irtihal etmiş olan gazetecilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” paylaşımında bulundu.

