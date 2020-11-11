YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Sundurmalar köy hayatını kolaylaştırıyor

Sundurmalar köy hayatını kolaylaştırıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.11.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köy ortak alanlarına yapılan sundurmalar köy halkının etkinliklerini daha rahat bir şekilde yapabilmelerine imkan sunuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylerden gelen talepler doğrultusunda kırsal alanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köy ortak alanlarına yapılan sundurmalar köy halkının etkinliklerini daha rahat bir şekilde yapabilmelerine imkan sunuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylerden gelen talepler doğrultusunda kırsal alanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde bin 232 adet değişik ebat ve modelde sundurma çalışması yaptı. Çalışmalarda Büyükşehir tarafından malzeme yardımı yapılırken imalat kısmı köy halkı tarafından imece usulü gerçekleştiriyor. Köy halkının talepleri doğrultusunda yapılan sundurmalar, yağmur ya da güneş gibi etkenlerden koruyarak vatandaşların etkinliklerini daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Bu kapsamda son olarak İzmit Kabaoğlu Üçtepeler Camii’nde 200 metrekarelik alan kapalı hale getirilerek cami cemaatinin kullanımına sunuldu.
Çalışmalarda ayrıca Kandıra’da Hediyeli Mezarlık alanında ve Gebze Çamlık Cami kapısı üzerinde sundurma çalışması yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:49
İkindi
15:28
Akşam
17:53
Yatsı
19:15

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Anıl Eczanesi
Izmit
Seymen Eczanesi
Golcuk
Ferah Eczanesi
Korfez
Osmangazi Eczanesi
Darica
Merkez Eczanesi
Basiskele
Demircan Eczanesi
Gebze
Lerzan Eczanesi
Derince
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.