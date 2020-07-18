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Sündüs şehitleri anıldı

VAN HABERLERİ  | 18.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası’nda 27 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 10’u çocuk 24 kişi, kabirleri başında anıldı.18 Haziran 1993 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından kadın, erkek ve çocuk gözetmeksizin şehit edilen 24 vatandaş için her yıl olduğu gibi bu yıl da aileleri ve halkın katılımıyla Bahçesaray Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası’nda 27 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 10’u çocuk 24 kişi, kabirleri başında anıldı.
18 Haziran 1993 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından kadın, erkek ve çocuk gözetmeksizin şehit edilen 24 vatandaş için her yıl olduğu gibi bu yıl da aileleri ve halkın katılımıyla Bahçesaray Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. İlk olarak şubat ayı içerisinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde bir açıklama yapılarak başlayan anma töreni daha sonra Bahçesaray ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti İlçe Başkanı ve şehit yakını Cumali Sabırlı, katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, kıyımın hala ilk günkü gibi canlı olduğunu ifade ederek, “bu ateş 27 yıldır içimizi yakıyor. 18 Temmuz 1993 Pazar günü sivil katliamı yapan, yaptıran, planlayan ve tetiği çeken hainleri şiddetle ve nefretle kınıyorum. Rabbim onları her iki cihanda ateşlerini bol etsin” dedi.
Konuşmaların ardından şehir merkezinde yürüyüşe geçen kalabalık Sündüs Şehitleri Mezarlığına kadar geldi. Şehitler için duaların okunması ile devam eden tören, plaket sunumu ile sona erdi.
Anma programına Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Meki Arvas, Cumuriyet Başsavcısı Uğur Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Orhan Kaş, Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, şehit aileleri ve ilçe halkı katıldı.

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