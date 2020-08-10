SunExpress, Almanya'dan Türkiye'nin tatil beldelerine uçuşlarını artırıyor

İSTANBUL (AA) - SunExpress, Almanya'nın bazı turistik bölgelere yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a yönelik Almanya'dan gerçekleşecek uçuşlarda kapasite artışına gidecek.

SunExpress'in açıklamasına göre, Türkiye'deki uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından haziranda hem iç hem dış hatlarda Antalya ve İzmir'den uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olan SunExpress, Türkiye'nin 14 kentinden Avrupa'daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Antalya'yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan şirket, ağustosta Antalya uçuşlarında yüzde 15'lik kapasite artışı sunuyor.

Dış hatlarda merkezi Antalya'dan Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi Almanya'nın pek çok popüler şehrine günlük uluslararası uçuş düzenleyen SunExpress, ağustosta Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekliyor.

SunExpress, Antalya'dan Avrupa'nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, bu ay Londra, Paris, Viyana ve daha birçok destinasyona yönelik uçuş sayısını artırıyor.