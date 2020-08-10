YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. SunExpress, Almanya'dan Türkiye'nin tatil beldelerine uçuşlarını artırıyor

SunExpress, Almanya'dan Türkiye'nin tatil beldelerine uçuşlarını artırıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.08.2020 11:29 | Son Güncelleme

SunExpress, Almanya'nın bazı turistik bölgelere yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a yönelik Almanya'dan gerçekleşecek uçuşlarda kapasite artışına gidecek

İSTANBUL (AA) - SunExpress, Almanya'nın bazı turistik bölgelere yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a yönelik Almanya'dan gerçekleşecek uçuşlarda kapasite artışına gidecek.

SunExpress'in açıklamasına göre, Türkiye'deki uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından haziranda hem iç hem dış hatlarda Antalya ve İzmir'den uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olan SunExpress, Türkiye'nin 14 kentinden Avrupa'daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Antalya'yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan şirket, ağustosta Antalya uçuşlarında yüzde 15'lik kapasite artışı sunuyor.

Dış hatlarda merkezi Antalya'dan Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi Almanya'nın pek çok popüler şehrine günlük uluslararası uçuş düzenleyen SunExpress, ağustosta Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekliyor.

SunExpress, Antalya'dan Avrupa'nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, bu ay Londra, Paris, Viyana ve daha birçok destinasyona yönelik uçuş sayısını artırıyor.

Şirket, ayrıca Köln, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin'den haftada bir kez Dalaman'a direkt tarifeli sefer sunuyor.

- İzmir'den Avrupa seferleri arıyor

İç hat uçuşları çerçevesinde ise Antalya'dan Adana ve Diyarbakır'a haftada 10, Van'a 7, Gaziantep'e 6, Trabzon ve Samsun'a 3, Kayseri'ye 2 kez uçuş sunan SunExpress, ağustosta Antalya-İzmir uçuşlarını günde 2 seferden 4'e çıkarıyor.

Dış hatlarda İzmir'den Almanya'nın 10 kentine direkt tarifeli sefer düzenleyen şirket, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hamburg, Hannover, Köln gibi Almanya'nın pek çok kentine sefer sayısını artırıyor.

Diğer Avrupa destinasyonlarından Zürih'e haftada 5, Viyana ve Paris'e haftada 3, Brüksel ve Kopenhag'a haftada 2 ve Stockholm'e 1 kez İzmir'den karşılıklı uçuş sunan SunExpress, Amsterdam ve Basel rotalarında da frekans artışı sunuyor.

Şirket, ayrıca her cuma günü Düsseldorf, Frankfurt, Hannover ve Münih'ten Bodrum'a direkt tarifeli sefer gerçekleştiriyor.

- İç hat uçuş ağı genişliyor

İç hat uçuşları çerçevesinde ise İzmir'den Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Samsun, Van, Kars, Konya ve Malatya'ya uçuş düzenleyen SunExpress, bu ay Hatay'a uçuş sayısını artırarak haftada 4 sefer sunuyor.

İç hatlarda İzmir'den toplamda 13 destinasyona uçan hava yolu, ağustosta Erzurum uçuşlarını haftada 4'e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 6 sefere çıkarıyor.

Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olan SunExpress, ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları kaldırıldıkça uçuş planını genişletmeye ve Türk turizmini desteklemeye devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Zabıta ekipleri plaj fırsatçılarına göz açtırmıyor

Zabıta ekipleri plaj fırsatçılarına göz açtırmıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
06:02
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi Üzerinde İki Grup Arasında Silahlı Çatışma Çıktı. Olay Yerinde Yaralıların Olduğu Öğrenildi.

Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi Üzerinde İki Grup Arasında Silahlı Çatışma Çıktı. Olay Yerinde Yaralıların Olduğu Öğrenildi.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.