SunExpress'ten 2019'da 1,4 milyar avro gelir

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, geçen yıl tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

SunExpress'in 30'uncu yılı ve tarihinin en büyük cirosunu gerçekleştirmesi dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, SunExpress, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüyerek 1,4 milyar avronun üzerinde gelir elde etti. Geçen yıl taşınan yolcu sayısı 10 milyonu aşarken, doluluk oranı ise yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, 2020 yılında Türkiye dış hat uçuşlarında rekor bir kapasite ile toplamda 7 milyon koltuk sunuyor.

Antalya'yı hem iç hem dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, bu yılın yazında Türkiye'nin turizm başkenti ve SunExpress'in merkezi olan Antalya'ya dış ve iç hatlarda toplam 4,5 milyon koltuk ile tarihinin en yüksek arzını gerçekleştirecek.

Bu yaz Antalya'dan Almanya'nın Bremen ve Fransa'nın Marsilya şehrine ilk kez uçmaya başlayacak olan SunExpress, Antalya-Avrupa uçuş ağındaki birçok destinasyonda frekans artışı sunuyor. Hava yolu, Antalya kalkışlı Budapeşte uçuşlarını haftada 6'ya, Viyana uçuşlarını haftada 5'e, Brüksel uçuşlarını haftada 4'e, Prag ve Paris uçuşlarını haftada 3'e, Lyon uçuşlarını ise haftada 2'ye çıkarıyor. SunExpress, 2020 yazında Antalya'yı iç hatlarda 8, dış hatlarda ise 43 destinasyona bağlayacak.