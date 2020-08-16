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  4. Sungurlu Belediye’si daha temiz bir ilçe için çalışıyor

Sungurlu Belediye’si daha temiz bir ilçe için çalışıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 16.08.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha Temiz Bir Sungurlu’ için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün değişik mahallelerde komple sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor.

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha Temiz Bir Sungurlu’ için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün değişik mahallelerde komple sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor. İlçe’nin değişik mahallelerinde başlattığı genel temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.
Çalışmalar kapsamında her gün ekipler tarafından belirlenen mahallelerde genel temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Temizlik ekipleri ilçe genelinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarının yanısıra yol ve kaldırım kenarlarında çıkan otların temizliği, kaldırım üstü temizliği, sokak aralarının temizliği, dal, ot, moloz kaldırımı gibi bütün genel temizlik işlerine aralıksız devam ediyor.

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